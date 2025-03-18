Kremlin'den Önemli Açıklama: Putin, ABD'nin Ateşkes Önerisini Değerlendirdi

Putin, ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisinde önemli şartlar belirtti: temas hattı kontrolü ve Ukrayna'da seferberlik durmalı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:45
Kremlin'den Önemli Açıklama: Putin, ABD'nin Ateşkes Önerisini Değerlendirdi

Kremlin'den Önemli Açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD tarafından sunulan 30 günlük ateşkes önerisi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Kremlin, Putin'in bu öneriye ilişkin vurguladığı şartların altını çizdi.

Temas Hattı Kontrolü ve Seferberlik

Putin, ateşkesin hayata geçebilmesi için öncelikle temas hattının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna’da seferberliğin durması ve ordunun yeniden silahlanmasının da durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Bu açıklama, uluslararası kamuoyunda dikkat çekti ve ateşkes müzakerelerine yönelik yeni bir perspektif sundu. Putin’in belirlediği şartlar, gelecekteki olası diyalogların da zeminini oluşturabilir.

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