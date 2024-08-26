Kremlin'den Pavel Durov'un Gözaltına Alınmasına Yorum

Kremlin'den Durov'un Gözaltısına Açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Telegram’ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Fransa'daki gözaltı durumu hakkında "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz" ifadesini kullandı.
Kremlin'in Değerlendirmeleri
Peskov, Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Durov’un gözaltı durumu hakkında net bilgiye sahip olunmadan yorum yapmanın yanlış olacağını belirtti. "Bu olmadan herhangi bir açıklama yapmak muhtemelen yanlış olur. Suçlamalar açıklanana kadar bekleyelim" Ayrıca, Peskov, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırılarına dair bir yanıt vermek zorunda olduklarını ifade etti. "Elbette, bu tür düşmanca eylemler uygun bir yanıt vermeden bırakılamaz. Yanıt kesinlikle olacaktır" dedi. Ukrayna ile Rusya arasındaki gizli müzakerelere dair iddiaları yalanlayarak "Müzakere yoktu ve müzakere konusu şu anda önem düzeyini kaybetti" ifadesini kullandı. Haberlerde Durov’un 24 Ağustos tarihinde, Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'ya, Durov’a erişim talep eden nota verdiklerini belirtti. Telegram ise Durov’a yönelik suçlamaların "saçmalık"
Ukrayna Konusuna Değinme
Müzakere İddialarını Red
Durov'un Gözaltısı ve Tepkiler
Ayrıca, Peskov, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırılarına dair bir yanıt vermek zorunda olduklarını ifade etti. "Elbette, bu tür düşmanca eylemler uygun bir yanıt vermeden bırakılamaz. Yanıt kesinlikle olacaktır" dedi.
Ukrayna ile Rusya arasındaki gizli müzakerelere dair iddiaları yalanlayarak "Müzakere yoktu ve müzakere konusu şu anda önem düzeyini kaybetti" ifadesini kullandı.
Haberlerde Durov’un 24 Ağustos tarihinde, Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'ya, Durov’a erişim talep eden nota verdiklerini belirtti. Telegram ise Durov’a yönelik suçlamaların "saçmalık"