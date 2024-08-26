Kremlin'den Pavel Durov'un Gözaltına Alınmasına Yorum

Ukrayna Konusuna Değinme

Ayrıca, Peskov, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırılarına dair bir yanıt vermek zorunda olduklarını ifade etti. "Elbette, bu tür düşmanca eylemler uygun bir yanıt vermeden bırakılamaz. Yanıt kesinlikle olacaktır" dedi.

Müzakere İddialarını Red

Ukrayna ile Rusya arasındaki gizli müzakerelere dair iddiaları yalanlayarak "Müzakere yoktu ve müzakere konusu şu anda önem düzeyini kaybetti" ifadesini kullandı.

Durov'un Gözaltısı ve Tepkiler

Haberlerde Durov’un 24 Ağustos tarihinde, Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'ya, Durov’a erişim talep eden nota verdiklerini belirtti. Telegram ise Durov’a yönelik suçlamaların "saçmalık"