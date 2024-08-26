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Kremlin'den Pavel Durov'un Gözaltına Alınmasına Yorum

Kremlin Sözcüsü, Telegram kurucusu Durov'un Fransa'daki gözaltısını yorumlayarak, suçlamaların henüz bilinmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:30
Kremlin'den Pavel Durov'un Gözaltına Alınmasına Yorum

Kremlin'den Durov'un Gözaltısına Açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Telegram’ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Fransa'daki gözaltı durumu hakkında "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

Kremlin'in Değerlendirmeleri

Peskov, Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Durov’un gözaltı durumu hakkında net bilgiye sahip olunmadan yorum yapmanın yanlış olacağını belirtti. "Bu olmadan herhangi bir açıklama yapmak muhtemelen yanlış olur. Suçlamalar açıklanana kadar bekleyelim"

Ukrayna Konusuna Değinme

Ayrıca, Peskov, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırılarına dair bir yanıt vermek zorunda olduklarını ifade etti. "Elbette, bu tür düşmanca eylemler uygun bir yanıt vermeden bırakılamaz. Yanıt kesinlikle olacaktır" dedi.

Müzakere İddialarını Red

Ukrayna ile Rusya arasındaki gizli müzakerelere dair iddiaları yalanlayarak "Müzakere yoktu ve müzakere konusu şu anda önem düzeyini kaybetti" ifadesini kullandı.

Durov'un Gözaltısı ve Tepkiler

Haberlerde Durov’un 24 Ağustos tarihinde, Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'ya, Durov’a erişim talep eden nota verdiklerini belirtti. Telegram ise Durov’a yönelik suçlamaların "saçmalık"

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