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Kremlin'den Takas Operasyonuna Teşekkür

Kremlin, MİT'in gerçekleştirdiği geniş kapsamlı takas operasyonuna katkıda bulunan ülkelere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:26
Kremlin'den Takas Operasyonuna Teşekkür

Kremlin'den MİT'e Teşekkür Mesajı

Kremlin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yönetilen takas operasyonunda, bu sürecin hazırlığında yardımcı olan tüm ülkelerin liderlerine minnettar olduğunu ifade etti.

Suç Affı ve Teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile takasla iade edilen tutukluların suçlarının affedilmesi, Kremlin'in yazılı açıklamasında belirtildi.

Ayrıca, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya, ülkesi tarafından idama mahkum edilen Rico Krieger adlı Alman vatandaşı için affedilmesi dolayısıyla teşekkür edildi. Açıklamada, "Moskova, takasın hazırlanmasında emeği geçen tüm ülkelerin liderlerine teşekkürlerini sunar" ifadesine yer verildi.

Geniş Kapsamlı Takas Operasyonu

MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değiştirilmesini içeren oldukça kapsamlı bir takas operasyonuna imza attı.

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