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Kremlin'den Ukrayna ile Müzakere Açıklaması

Kremlin, Ukrayna ile müzakereye açık olduklarını belirtirken, Kiev’in netleştirmesi gereken konular olduğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:27
Kremlin'den Ukrayna ile Müzakere Açıklaması

Kremlin: Ukrayna ile Müzakereye Açığız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere sürecine açık olduğunu duyurdu. Ancak, birçok konunun Ukrayna tarafından netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuleba'nın Açıklaması Üzerine Yanıt

Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın müzakere hazır oldukları yönündeki ifadelerine yanıt verdi. Peskov, "Bu hususta çok farklı açıklamalar yapıldı. Net bir durum yok," dedi.

Müzakere Süreci ve Hedefler

Peskov, Moskova'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile müzakere etmeyi düşünmenin basit bir mesele olmadığını belirtti. Ayrıca, hukuki açıdan Zelenskiy’nin görev süresinin sona ermesi nedeniyle yaşanan sorunların gündeme geldiğini de ifade etti.

Yasaklar ve Gelecek Adımlar

Peskov, "Ukrayna'nın Rus tarafıyla temas ve müzakere konusundaki yasal yasakları hala geçerli. Bu nedenle daha fazla açıklığa kavuşturulması gereken pek çok konu var," şeklinde konuştu.

Kuleba'nın İfadesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, resmi ziyarette bulunduğu Çin'de mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı görüşmede, "Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazırız," ifadesini kullanarak, müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı barış hedeflemeleri gerektiğini belirtti.

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