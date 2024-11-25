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Kremlin: Gazze ve Lübnan İçin İnsani Yardım Kanalları Şart

Kremlin Sözcüsü, Gazze ve Lübnan'daki insani krizi değerlendirerek yardım kanallarının genişletilmesinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:53
Kremlin: Gazze ve Lübnan İçin İnsani Yardım Kanalları Şart

Kremlin'den İnsani Yardım Çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze Şeridi ve Lübnan'da yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekerek, insani yardımın sağlanması için daha geniş kanalların oluşturulmasının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze'de korkunç bir insani krize tanıklık ediyoruz. Lübnan'da da durum feci. Bu nedenle sivil unsurlara yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını bekliyoruz. Sivillerin bu saldırıların mağduru olmaması son derece önemli," diye konuştu.

Ukrayna Krizi Üzerine Değerlendirmeler

Peskov, ayrıca ABD'de yeni yönetimin Ukrayna krizine dair açıklamalarını değerlendirirken, "Trump'ın destekçileri arasında barış kelimeleri duyuluyor, ancak mevcut yönetim bu konularda sessiz kalıyor. Kışkırtıcı ve gerginliği artıran eylemler devam etmekte," ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakerelere açık olduğuna da dikkat çekti. Ayrıca, Fransız Le Monde gazetesindeki haberleri değerlendirerek, "Avrupa'da bu konuyla ilgili bir görüş birliği yok. Zaman zaman çılgın öneriler üzerinden tartışmalar yapılıyor," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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