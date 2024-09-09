Kremlin: İran'ın Füze Sevki İddiaları Asılsız

Kremlin'den Açıklama: Füze Sevk İddiası Asılsız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın Rusya'ya füze sevk ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda gündemdeki konuları detaylandırdı.

İran ile İlişkilerimiz Gelişiyor

Peskov, İran'ın Rusya için önemli bir ortak olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bu bilgileri gördük, ancak bu tür bilgiler her zaman gerçeğe dayanmıyor." Ayrıca, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm alanlarda gelişmeye devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna Sorununa Dair İlerleme Yok

Kremlin Sözcüsü, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un barış planının detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da belirtti. Peskov, "Ukrayna'daki çatışmanın barış araçlarıyla sonlandırılması konusunda herhangi bir ilerleme yok. Avrupa ülkelerinden bu yönde açıklamalar görüyoruz, ancak Batı'dan net bir yanıt alamıyoruz," diye ekledi.

Kuzey Akım İlgili Soruşturma

Peskov, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında 2022 yılında meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturmanın titiz bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini de vurgu yaptı.