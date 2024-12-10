Kremlin, Orta Doğu'daki Askeri Etkisini Değerlendirdi

Kremlin, Orta Doğu'daki Askeri Geleceğini Değerlendirdi

Kremlin, Rusya'nın Orta Doğu'daki askeri etkisinin geleceği üzerinde durarak, "Şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor" ifadelerini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu açıklamaları başkent Moskova'da gazetecilere yaparken, Suriye'de Baas rejiminin çöküşü sonrası Rusya'nın rolü hakkında bilgi verdi.

Esed'in Görevden Ayrılması Üzerine Açıklamalar

Peskov, Beşşar Esed'in görevini bırakıp bırakmaması konusunda, "Esed'in görevden ayrılma kararı kendisine ait. Diğer konuları yorumsuz bırakıyorum" şeklinde konuştu.

Orta Doğu İlişkileri ve Endişeler

Peskov, Rusya'nın Esed'in gitmesinin ardından Orta Doğu'daki askeri etkisini koruma endişesi olup olmadığıyla ilgili soruya ise, "Elbette, şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor" yanıtını verdi. Ayrıca, Rusya'nın tüm bölge ülkeleriyle temas halinde olduğunu belirtti.

Ukrayna ile Müzakere İhtimali

Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirirken, "(Ukrayna'da) Özel askeri operasyon, Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığında sona erecek. Hedeflere ya operasyonla ya da müzakereler yoluyla ulaşılacak. Henüz herhangi bir müzakere süreci söz konusu değil. Ukrayna bunu reddediyor. Bu nedenle özel askeri operasyon zafere ulaşana kadar devam edecek" dedi.