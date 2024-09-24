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Kremlin, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Endişe ile İzliyor

Kremlin, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının Orta Doğu'daki durumu daha da tehlikeli hale getirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:42
Kremlin, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Endişe ile İzliyor

Kremlin'den Orta Doğu Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mevcut durumda Orta Doğu'nun son derece tehlikeli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Peskov, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgedeki gerilimi artırdığını belirtti.

Çözüm Olasılıkları Hakkında Düşünceler

Peskov, Orta Doğu’da herhangi bir çözüm olasılığından söz etmenin güç olduğunu ifade ederek, bu sorunun "bir tek ülkenin tekelinde" olduğunu vurguladı. "Barış yolu ülkelerden birinin tekelinde ve şu ana kadar herhangi bir başarıdan söz edilemiyor. Halihazırda herhangi bir olasılık da belirleyemiyoruz. Bu da durumu daha da tehlikeli hale getiriyor," dedi.

İsrail-Lübnan Gerilimi

Peskov, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmasının "potansiyel olarak son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, çatışmanın genişlemesinin bölgenin istikrarsızlaşmasına neden olabileceğini söyledi. "Bu durum bizim için son derece endişe verici," ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savaşı ve Barış Süreci

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin barış sürecinin pek çok kişinin düşündüğünden daha yakın olduğu yönündeki açıklamalarına da değinen Peskov, "Her savaş öyle veya böyle barış ile biter. Bizim için hedeflerimize ulaşmanın başka alternatifi kesinlikle yok. Bu hedeflere ulaşıldığında özel askeri operasyon tamamlanmış olacak,” şeklinde konuştu.

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