Kremlin: Putin'den Trump'a Enerji Altyapısı İçin Olumlu Yanıt

Putin, Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırılardan kaçınma teklifine olumlu yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:34
Kremlin: Putin'den Trump'a Enerji Altyapısı İçin Olumlu Yanıt

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan 30 gün boyunca karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu bir yanıt verdiğini açıkladı.

Bu önemli gelişme, enerji güvenliği konusunda uluslararası ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde yaşanıyor. Putin'in bu tavrı, özellikle enerji sektöründeki istikrarın sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu teklif, iki ülke arasındaki ilişkileri bir nebze de olsa yumuşatabilir. Ancak, bu durumun kalıcı bir barışa yol açıp açmayacağı merak konusu.

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