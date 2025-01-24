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Kremlin: Putin-Trump Görüşmesi İçin ABD'den Sinyal Bekleniyor

Kremlin, Putin ve Trump görüşmesine hazır olduklarını, ABD'den sinyal beklediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:14
Kremlin: Putin-Trump Görüşmesi İçin ABD'den Sinyal Bekleniyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov, "ABD'den sinyal bekliyoruz," dedi.

Peskov, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşı hakkındaki yorumlarını değerlendirirken, Moskova'da gazetecilere önemli bilgiler paylaştı. Nükleer silahların kontrolü konusunda ABD ile Rusya'nın konuşması gereken pek çok konu bulunduğunu vurgulayan Peskov, "Birçok açıdan bu konuda zaman kaybedildi. Şimdi, tüm önemli temasları durduran Amerikalıların tarafında top bulunuyor," şeklinde konuştu.

Peskov, nükleer silah kontrolüne yönelik yasal çerçevenin ABD tarafından engellendiğini belirtti. Ayrıca, Putin ile Trump arasındaki muhtemel bir görüşme hakkında, "Putin hazır. ABD'den sinyal bekliyoruz. Fal bakmak zor. Herhangi bir gelişme olduğunda sizi bilgilendireceğiz," ifadelerini kullandı.

Peskov, Trump'ın "petrol fiyatları düşerse Ukrayna savaşı biter" açıklamasına yönelik olarak, "Bu çatışma petrol fiyatlarına bağlı değil. Çatışma, Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditler ve ABD ile Avrupa'nın Rusya'nın kaygılarını tamamen göz ardı etmesinden kaynaklanıyor," dedi.

Ayrıca, Trump'ın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin anlaşmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Zelenskiy, anlaşmaya varmak için müzakereler yürütülmesi gerektiğini unutuyor. Kendisi, kendi kararnamesi ile müzakereleri yasaklamıştır," dedi.

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