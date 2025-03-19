Kremlin: Putin ve Trump Arasındaki Güven İlişkisi İleriye Taşınıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesini değerlendirdi. Peskov, liderlerin birbirini iyi anladığını ve güven duyduğunu belirterek, "Liderlerin güçlü iradesi, her iki ülkenin de ilişkileri iyileştirme yolunda ilerleyeceğinin garantisi" dedi.

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, görüşmenin yaklaşık iki saat sürdüğünü vurgulayarak, "Putin ile Trump, birbirini iyi anlıyor ve birbirine güveniyor. İkili ilişkilerin iyileştirilmesi yolunda kademeli şekilde yürümekten yanalar" ifadelerini kullandı.

Peskov, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ikili ilişkilerin bozulduğuna dikkat çekerek, "Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi zaman ve çaba gerektirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Rusya'nın görüşmede ABD tarafına Ukrayna ile ateşkes çerçevesindeki şartlarını ilettiğini belirtirken, bu konuların hassas olduğunu ifade etti. "Bunlar üzerinde derin çalışmalar yapılması gerekiyor" dedi.

Görüşmede, Ukrayna'ya askeri desteğin durdurulması konusunun da konuşulduğunu belirten Peskov, "Bu konu çok önemli ve iki ülkenin gündeminde kalacak" şeklinde konuştu.

Peskov, Trump'ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifinin olumlu karşılandığını ve Putin'in Rus ordusuna gerekli talimatları verdiğini açıkladı. Ancak, Ukrayna ordusunun bu süreçte Rus enerji altyapı tesislerine saldırı girişiminde bulunduğunu kaydetti.

Peskov, "Talimatlar ordumuz tarafından derhal yerine getirildi. Maalesef Kiev yönetimi buna uymuyor. Dolayısıyla, bu tür eylemler ortak girişimlere aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin ile Trump'ın, Ukrayna'da yönetimin değişimi, AB'nin Ukrayna krizinin çözümüne katılımı, barış güçlerinin konuşlandırılması gibi konuları ele almadığını bildirdi. Ayrıca, ABD ile Rusya heyetleri arasında yeniden görüşmelerin yapılacağını ve tarihinin en kısa zamanda belirleneceğini sözlerine ekledi.