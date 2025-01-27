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Kremlin: Putin ve Trump Görüşmesi İçin Zaman Gerekli

Putin ve Trump arasındaki olası görüşme için Kremlin, Amerikalılardan sinyal alınmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:37
Kremlin: Putin ve Trump Görüşmesi İçin Zaman Gerekli

Kremlin Açıklama Yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası görüşme için Amerikalılardan herhangi bir sinyal almadıklarını belirtti. Peskov, "Görünüşe göre belirli bir zaman gerekiyor." şeklinde konuştu.

Görüşme için Zamanlama Gerekiyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Putin ile Trump'ın olası görüşmesine ilişkin detaylar üzerinde durdu. Görüşme için Putin’in ABD’ye gidip gitmeyeceğine dair bir soruya yanıt veren Peskov, "Bu, liderler tarafından böyle bir görüşmeyi organize etmeyi uygun gördükleri bir zamanda istişare edilir." dedi.

Peskov, ayrıca "Şimdiye kadar Amerikalılardan herhangi bir sinyal almadık, bu yüzden kendi takvimimiz üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Rusya’nın görüşmeye hazır olduğunu vurgulayan Peskov, "ABD tarafı da hazır görünüyor. Görünüşe göre belirli bir zaman gerekiyor." diye ekledi.

Lukaşenko’nun Zaferi Üzerine Yorum

Belarus’ta kesin olmayan resmi sonuçlara göre Aleksandr Lukaşenko’nun zaferiyle sonuçlanan cumhurbaşkanı seçimi hakkında Peskov, "Müttefikimizin başarısı nedeniyle mutluyuz. Batı’dan seçime dair gelen seslere gelirsek son derece tahmin edilebilirler ve değerlendirme lüzumu görmüyoruz." şeklinde görüş bildirdi.

Putin, 24 Ocak’ta, Trump'la Ukrayna Savaşı ve enerji gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelmeleri gerektiğini ifade etmişti.

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