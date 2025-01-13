Kremlin: Rosatom Uluslararası Faaliyetlerine Devam Edecek

Kremlin Rosatom'un Uluslararası Faaliyetlerini Destekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un, ABD'nin yeni yaptırımlarına rağmen uluslararası faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Enerji Tedarik Yollarındaki Kesintiler

Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlarını eleştirdi. "Günümüz dünyasında enerji tedarik yollarının bu şekilde kesilemeyeceği defalarca kanıtlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yaptırımların Etkilerinin Azaltılması

Peskov, Rusya'nın yaptırımların etkisini asgari düzeye indirmek için aktif çalışmalar yürüttüğünü belirtti. "Bir yerde bir şey kesilirse, başka bir yerde alternatif seçenekler ortaya çıkar. Bu tür kararlar uluslararası enerji piyasalarının belirli oranda istikrarsızlaşmasına da yol açabilir" şeklinde konuştu.

Rosatom'un Liderliğini Vurguladı

Peskov, Rosatom'un uluslararası nükleer enerji sektöründe lider konumda olduğunu vurgulayarak, "Rosatom'un uluslararası faaliyetlerine devam edeceğini varsayıyoruz" dedi.

Putin ve Trump Arasındaki Olası Görüşme

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşmeye de değinen Peskov, "Birçok ülke olası bir toplantıya ev sahipliği yapmak için öneriler sundu. Ancak bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken. Şu anda önemli bir hazırlık yapılmamaktadır. Sadece böyle bir görüşmenin gerekli ve uygun olduğuna dair bir anlayış ve siyasi irade ifade edildi" şeklinde değerlendirmede bulundu.