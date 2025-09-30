Kremlin: Rusya, Trump’ın Gazze Planını Destekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına ilişkin açıklama yaptı. "Rusya, Trump'ın şu anda yaşanan trajediyi önlemeye yönelik tüm çabalarını her zaman destekliyor ve memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Kremlin’den destek, fakat katılım yok

Peskov, gazetecilerin sorularına yanıt vererek, Beyaz Saray’ın açıkladığı Trump’ın planını desteklediklerini yineledi ve planın uygulanmasının Orta Doğu’da barışçıl bir yön kazanmasını dilediklerini belirtti. Ancak Peskov, Rusya’nın bu planın uygulanmasına katılmayacağını ifade etti.

"Amerikalılardan bu konuda herhangi bir sinyal gelmedi. Biz çatışmanın tüm taraflarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz."

Lavrov: Planı görmedik, detaylar açıklığa kavuşturulmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Soçi’de Valday toplantısında gazetecilere, Trump'ın planını henüz görmediklerini ve detaylarını bilmediklerini söyledi. Lavrov, bazı Arap ülkelerinin planı memnuniyetle karşıladığını kaydetti ve "Filistin ve İsrail'in tüm komşu ülkelerin, bölge ülkeleri, Arap Ligi, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkelerinin ve ilk önce Filistinlilerin görüşünü öğrendiğimizde bu konudaki yaklaşımı belirleyeceğiz." dedi.

Lavrov, plan kapsamında önerilen yeni uluslararası geçiş organı olan "Barış Kurulu"na Filistin Ulusal Yönetimi temsilcilerinin dahil edilmeyeceğine dair bilgi aldığını ve Rusya'nın da bu kurula davet edilmediğini belirtti.

Lavrov, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun planı olumlu değerlendirdiğine dikkati çekerek, "Bununla birlikte Netanyahu, İsrail'in Gazze’de güvenliğin sağlanmasını kontrol etmeye devam edeceğini söyledi. Bu, uluslararası güçlerin oluşturulmasıyla uyuşmuyor. Planla ilgili tüm detayların açıklığa kavuşturulması gerekiyor."