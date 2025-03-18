Kremlin, Rusya ve ABD Arasındaki Ukrayna Anlaşması İçin Uzman Grupları Oluşturacak

Kremlin, Rusya ve ABD'nin Ukraina ile ilgili işbirliği için uzman gruplar kuracağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:31
Kremlin, Rusya ve ABD Arasındaki Ukrayna Anlaşması İçin Uzman Grupları Oluşturacak

Kremlin’den Çarpıcı Açıklama

Kremlin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ukrayna ile olan ilişkilerine dair önemli bir adım attı.

Uzman Gruplar Kurulacak

Rusya, işbirliği çerçevesinde Ukrayna anlaşması ile ilgili olarak uzman gruplar oluşturacağını duyurdu. Bu gruplar, iki ülkenin çeşitli konularda ortak bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kremlin yetkilileri, bu adımın diplomatik süreci ilerletmek için kritik bir rol oynayacağını belirtti. Vladimir Putin'in öncülüğünde atılan bu adım, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönüm noktası oluşturabilir.

Rusya ile ABD’nin bu konuda işbirliği yapması, dünya genelinde geniş yankı uyandırırken, uzmanların bu sürece dair değerlendirmeleri merakla bekleniyor.

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