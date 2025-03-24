Kremlin: Rusya ve ABD, Ukrayna Krizini Çözmek İçin Ortak Adımlar Atıyor

Kremlin, Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak bir anlayış sergilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:17
Kremlin: Rusya ve ABD, Ukrayna Krizini Çözmek İçin Ortak Adımlar Atıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD'nin, Ukrayna krizinin çözümü yönünde ilerleme kaydetmek istediğini duyurdu. Peskov, "Bu konuda ortak anlayış var. Ancak meseleyle ilgili teknik konularda yapılması gereken çok iş var." ifadelerini kullandı.

Peskov, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin güncel konulara dair sorularını yanıtladı. Rusya ve ABD arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da müzakerelerin başladığını belirten Peskov, bu müzakerelerin gündeminde Karadeniz'de gemilerin güvenliğine yönelik inisiyatifin yer aldığını kaydetti.

Peskov, "Rusya ile ABD, Ukrayna krizinin çözümüne doğru ilerlemek istiyor. Bu konuda ortak anlayış var. Ancak meseleyle ilgili teknik konularda yapılması gereken çok iş var." şeklinde konuştu. Ayrıca, Rus ordusunun, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın enerji unsurlarına saldırı düzenlememe emrini yerine getirdiğini vurguladı.

Peskov, "Durumu dikkatle takip ediyoruz. Amerikan meslektaşlarımızın da bunu takip etme ve analiz etme şansı var." ifadesiyle durumu dikkatle izlemeye devam ettiklerini aktardı.

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