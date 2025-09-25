Kremlin: Trump'ın biyolojik silah çağrısını destekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın 80. BM Genel Kurulu'ndaki biyolojik silahları bırakma çağrısını desteklediklerini ve Rusya'nın sürece katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:31
Kremlin: Trump'ın biyolojik silah çağrısını destekliyoruz

Kremlin: Trump'ın biyolojik silah çağrısını destekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki biyolojik silahları geliştirmekten vazgeçme çağrısını desteklediklerini açıkladı. Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peskov'un değerlendirmesi

Peskov, Trump'ın çağrısını 'çok önemli bir çağrı' olarak nitelendirerek, Rus tarafının 'biyolojik silahlardan vazgeçme sürecine katılmaya hazır' olduğunu ifade etti. Peskov, bu adımın uluslararası düzeyde belgelenmesinin faydalı olacağını ve inisiyatifi Moskova'nın desteklediğini vurguladı.

Ukrayna müzakerelerine ilişkin yorum

Peskov, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın 'Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmesi durumunda vahim sonuçlarla karşı karşıya kalacağı' yönündeki açıklamasını değerlendirirken, bunun Washington'ın Ukrayna krizini çözme yönündeki arzusuna aykırı olmadığını belirtti. Peskov, 'Şimdilik Washington ve Trump'ın, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne ulaşma yönündeki girişimlerini sürdürme konusunda siyasi iradesini koruduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu girişimleri destekliyoruz. Rusya, barış müzakerelerine açık.' dedi.

Kazakistan'la ticaret ve ekonomik işbirliği

Sözcü Peskov, Kazakistan ile ABD arasında 300 lokomotifin tedarikine ilişkin anlaşmanın ticari bir konu olduğunu belirtti ve 'Eğer ABD, ticari açıdan daha avantajlı bir teklifte bulunduysa, Kazak dostlarımızı anlıyoruz.' ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, 'Kazakistan'la ticaret ve ekonomik işbirliğimiz çok yönlü. Kazakistanlı dostlarımızla her türlü alanda etkileşimimizi sürdüreceğiz ve tüm rekabet süreçlerine katılacağız.' diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Yusuf Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Müfredat Yenilendi — Gaziantep
3
Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı Ankara'da: Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk
4
Yılmaz: Kentsel Dönüşüme Hız, 450 Bin Konut ve Türkiye Yüzyılı Hedefi
5
Gençlik Merkezleri TEKNOFEST 2025'te 6 Birincilikle Öne Çıktı
6
Tinubu: Gazze'de iki devletli çözüm Filistin için en onurlu yol
7
Zorlu: 'Sekiz Devlet, Tek Millet' — Türkmenistan-Türkiye Enerji ve Ekonomi Vizyonu

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim