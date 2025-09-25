Kremlin: Trump'ın biyolojik silah çağrısını destekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki biyolojik silahları geliştirmekten vazgeçme çağrısını desteklediklerini açıkladı. Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peskov'un değerlendirmesi

Peskov, Trump'ın çağrısını 'çok önemli bir çağrı' olarak nitelendirerek, Rus tarafının 'biyolojik silahlardan vazgeçme sürecine katılmaya hazır' olduğunu ifade etti. Peskov, bu adımın uluslararası düzeyde belgelenmesinin faydalı olacağını ve inisiyatifi Moskova'nın desteklediğini vurguladı.

Ukrayna müzakerelerine ilişkin yorum

Peskov, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın 'Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmesi durumunda vahim sonuçlarla karşı karşıya kalacağı' yönündeki açıklamasını değerlendirirken, bunun Washington'ın Ukrayna krizini çözme yönündeki arzusuna aykırı olmadığını belirtti. Peskov, 'Şimdilik Washington ve Trump'ın, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne ulaşma yönündeki girişimlerini sürdürme konusunda siyasi iradesini koruduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu girişimleri destekliyoruz. Rusya, barış müzakerelerine açık.' dedi.

Kazakistan'la ticaret ve ekonomik işbirliği

Sözcü Peskov, Kazakistan ile ABD arasında 300 lokomotifin tedarikine ilişkin anlaşmanın ticari bir konu olduğunu belirtti ve 'Eğer ABD, ticari açıdan daha avantajlı bir teklifte bulunduysa, Kazak dostlarımızı anlıyoruz.' ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, 'Kazakistan'la ticaret ve ekonomik işbirliğimiz çok yönlü. Kazakistanlı dostlarımızla her türlü alanda etkileşimimizi sürdüreceğiz ve tüm rekabet süreçlerine katılacağız.' diye konuştu.