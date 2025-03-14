Kremlin, Trump'ın Kursk'taki Çağrısını Olumlu Değerlendiriyor

Kremlin, Trump'ın Ukrayna askerlerinin hayatlarının bağışlanmasını talep eden çağrısını olumlu bulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:34
Kremlin, Trump'ın Kursk'taki Çağrısını Olumlu Değerlendiriyor

Kremlin, Trump'ın Kursk'taki Çağrısını Olumlu Değerlendiriyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerine yönelik hayatlarının bağışlanmasına ilişkin çağrısını olumlu karşıladıklarını bildirdi. Uşakov, Moskova'da yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın sinyali dikkate alındı" ifadesini kullandı.

Putin'den Destek Mesajı

Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu çağrıya olumlu yanıt verdiğini ifade ederek, "Putin, Kiev'in silah bırakma ve teslim olma emri vermesi durumunda, Ukraynalı askerlerin hayatlarının bağışlanacağını ve iyi muamele göreceğini garanti etti" dedi.

Diyalog Sürüyor

Kremlin, ABD ile sürdürülen temasların devam ettiğini belirtirken, Uşakov, "Putin, ABD yönetimiyle yeniden kurulan diyalog esnasında dile getirilen tüm konulara duyarlı. ABD ile başlatılan diyalog bir dizi kanal üzerinden düzenli olarak yürütülüyor" şeklinde konuştu.

Kiev Yönetimine Teslim Olma Çağrısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kursk'taki Ukraynalı askerlere teslim olma çağrısı yaparak insancıl bir yaklaşım sergilediğini, ancak söz konusu çağrının reddedilmesi halinde askerlerin "yok edileceğini" belirtti.

Medvedev, Kiev yönetiminin "vatandaşlarını kurtarmak" için bir şansa sahip olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki saatler neyi seçeceklerini gösterecektir" ifadesini kullandı. Trump, bugün Putin'den Kursk bölgesindeki çevrelenen Ukrayna askerlerinin hayatlarının bağışlanmasını istediğini duyurdu.

Putin de Rusya Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Trump'ın Ukraynalı askerlerle ilgili çağrısını anladıklarını belirterek, "Silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda hayatları garanti altına alınacaktır" dedi.

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