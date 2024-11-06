Kremlin, Trump'ın Ukrayna Savaşını Bitirme Vaadini Dikkatle İzliyor

Kremlin'den Trump'ın Açıklamalarına Temkinli Yorum

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Peskov, Oval Ofis'e giren liderlerin söylediklerinin zamanla farklı bir anlam kazanabileceğini belirterek, bu nedenle her şeyi dikkatlice izlediklerini ifade etti.

ABD Seçimleri ve Analiz Süreci

Peskov, ABD'deki başkanlık seçiminin tamamen o ülkenin iç meselesi olduğunu ve bu seçimle ilgili bilgileri dikkatle analiz ettiklerini aktardı. Trump'ın savaşı sona erdirme yönündeki açıklamalarına ilişkin, ilk adımlara bakarak değerlendirme yapacaklarını sözlerine ekledi. Varsayımlara Dayanan Yargılar Yapmaktan Kaçınıyoruz

Peskov, varsayımlara dayalı yargıların uygun olmayacağını vurguladı. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Trump’ı tebrik etme niyeti hakkında bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

Putin ile Trump Arasındaki İletişim İhtimali

Putin'in Trump ile bir telefon görüşmesine hazır olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, Putin'in her zaman diyaloğa açık olduğunun altını çizdi. Ayrıca, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında, bu durumun ABD'nin yeni yönetimine bağlı olduğunu kaydetti. Barışçıl Emeller ve Müdahale Suçlamaları

Peskov, Trump'ın seçim kampanyası sırasında barışçıl hedefler ortaya koyduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale suçlamalarını da reddetti; bu konuda kimsenin iç işlerine karışma niyeti bulunmadığını belirtti.