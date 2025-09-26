Kremlin: Türkiye, Rusya ile İşbirliğini Kendisi Belirler

Kremlin Sözcüsü Peskov Moskova'da konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisinin karar verdiğini vurguladı. Peskov açıklamayı başkent Moskova'da gazetecilere yaparken gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve ticaret ilişkileri

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeye atıfta bulunarak TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Mavi Akım doğal gaz boru hattının tam kapasiteyle çalıştığını belirtti. Kremlin Sözcüsü, iki ülkenin ticari ve ekonomik işbirliğinin sürdüğünü kaydetti ve Türkiye'nin belirli malların belirli ticaret türlerini avantajlı görmesi halinde bu yönde alışverişe devam edeceğini ifade etti.

Hava sahası iddialarına yanıt

Bazı NATO ülkeleri diplomatlarının, Rus savaş uçaklarının başka devletlerin hava sahasını ihlal etmesi halinde düşürülmesi gerektiği yönündeki iddialara değinen Peskov, bu tür iddiaların asılsız olduğunu savundu. Peskov, ikna edici hiçbir kanıt sunulmadığını ve Rus savaş uçaklarının tüm uçuşlarını uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirdiği konusunda ısrarcı olduklarını belirtti.

Zelenskiy açıklamasına tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Kremlin yetkililerinin en yakın sığınağın nerede olduğunu bilmeleri gerektiği yönündeki sözlerine yanıt veren Peskov, Zelenskiy'i 'sponsorlarına iyi bir asker olmaya çalışmakla' suçladı. Peskov, cephedeki durumun bunun tersini gösterdiğini ve Ukrayna'nın durumunun ile müzakere pozisyonunun her geçen gün kötüleştiğini ifade etti.