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Kremlin, Ukrayna'nın Müzakere İsteğinin Uyumunu Vurguladı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın müzakere arzusu ile Rusya'nın yaklaşımının uyumlu olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:10
Kremlin, Ukrayna'nın Müzakere İsteğinin Uyumunu Vurguladı

Kremlin'den Ukrayna'nın Müzakere Açıklamasına Yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere yapma isteğine dair yaptığı açıklamanın önemli detaylar içerdiğini belirtti. Peskov, mesajın Rusya'nın tutumuyla uyumlu olduğunu ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çin'de gerçekleştirdiği resmi ziyarette, mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı görüşmede, “Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazırız” şeklinde bir açıklama yaptı. Kuleba, müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barış hedefi taşıması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya'nın Müzakere Konusundaki Tutumu

Peskov, Rusya'nın müzakerelere olan açılımını her zaman koruduğunu vurgulayarak, “Henüz bilmediğimiz ayrıntılar önemli” ifadesinde bulundu. Kremlin, Ukrayna'nın müzakerelere olan isteğini ciddiyetle değerlendirerek, daha fazla açıklama beklediğini açıkladı.

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