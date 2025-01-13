Kremlin: Ukrayna’nın TürkAkım Saldırısı Enerji Terörizminin Devamı

Kremlin, Ukrayna'nın TürkAkım istasyonuna saldırısını enerji terörizmi olarak nitelendirirken ABD'nin rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:36
Kremlin: Ukrayna’nın TürkAkım Saldırısı Enerji Terörizminin Devamı

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Çarpıcı Açıklamalar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rus enerji alt yapısına yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti. Peskov, ABD'nin bu saldırılardan çıkar sağladığını ifade ederek, "Kiev'in Krasnodar'daki TürkAkım istasyonuna yaptığı saldırı, uyguladığı enerji terörizminin bir başka örneğidir" diye konuştu.

İHA'larla Yapılan Saldırı Girişimi

Peskov, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan kompresör istasyonuna insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi. ABD'nin Avrupa'ya yüksek fiyatlarla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sattığını vurgulayan Peskov, "Bu durumdan çıkar sağlayan ABD'dir, çünkü sürekli olarak Avrupa’ya LNG sevkiyatını artırıyorlar" dedi.

Avrupa için Ciddi Tehlike

Peskov, yaşanan gelişmelerin Avrupa'nın enerji güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti. "Bu saldırı, Kuzey Akım boru hattının patlatılması gibi birçok sabotaj eyleminin ardındaki yeni ve tehlikeli bir halkadır" dedi.

Ukrayna’nın Dış Etkileri

Peskov, Ukrayna'nın bu saldırıyı, "deniz aşırı dostlarından aldığı talimatlarla" gerçekleştirdiğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı da, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına yönelik gerçekleştirdiği saldırı girişiminin başarılı bir şekilde püskürtüldüğünü duyurdu.

TürkAkım boru hattı, Rus gazının Avrupa'ya taşınmasını sağlayan faal tek boru hattı olma özelliğini taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Katar Emiri, Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerini Görüştü
2
Beyaz Saray'dan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması: Anlaşma Bu Hafta Olabilir
3
Hatay'da Kırsal Dönüşüm Projesinde Temel Atıldı
4
Dikeledi Kasırgası Madagaskar'da 3 Can Aldı
5
İngiltere'de Filistin Destekçileri, BBC Önünde Protestoya Kararlı
6
Bakan Ersoy, Ormana'ya 'En İyi Turizm Köyü' Ödülünü Takdim Etti
7
NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Avrupa NATO'su' İllüzyon

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı