Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Çarpıcı Açıklamalar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rus enerji alt yapısına yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti. Peskov, ABD'nin bu saldırılardan çıkar sağladığını ifade ederek, "Kiev'in Krasnodar'daki TürkAkım istasyonuna yaptığı saldırı, uyguladığı enerji terörizminin bir başka örneğidir" diye konuştu.

İHA'larla Yapılan Saldırı Girişimi

Peskov, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan kompresör istasyonuna insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi. ABD'nin Avrupa'ya yüksek fiyatlarla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sattığını vurgulayan Peskov, "Bu durumdan çıkar sağlayan ABD'dir, çünkü sürekli olarak Avrupa’ya LNG sevkiyatını artırıyorlar" dedi.

Avrupa için Ciddi Tehlike

Peskov, yaşanan gelişmelerin Avrupa'nın enerji güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti. "Bu saldırı, Kuzey Akım boru hattının patlatılması gibi birçok sabotaj eyleminin ardındaki yeni ve tehlikeli bir halkadır" dedi.

Ukrayna’nın Dış Etkileri

Peskov, Ukrayna'nın bu saldırıyı, "deniz aşırı dostlarından aldığı talimatlarla" gerçekleştirdiğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı da, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına yönelik gerçekleştirdiği saldırı girişiminin başarılı bir şekilde püskürtüldüğünü duyurdu.

TürkAkım boru hattı, Rus gazının Avrupa'ya taşınmasını sağlayan faal tek boru hattı olma özelliğini taşımaktadır.