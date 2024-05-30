Kripto parayla ilgili kanun teklifi Meclis’te onaylandı: Bu alanda ilk yasal düzenleme

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kripto para düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Komisyon toplantısı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında gerçekleşti.

Milletvekillerine kanun teklifini incelemeleri için iki hafta süre tanındığını ifade eden Muş, konunun detaylı bir şekilde tartışılması için milletvekillerine zaman kısıtlaması getirmediklerini belirtti. Teklifle ilgili olarak söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifini olumlu bulduklarını ancak gecikmiş bir adım olarak değerlendirdiklerini dile getirdi. Türeli, konu ile ilgili olarak diğer ülkelerde olduğu gibi bir Blockchain Strateji Belgesi'nin hazırlanması gerektiğin de vurguladı.

Görüşmelerin sonucunda, kripto varlıklarla ilgili düzenlemelerin yer almış olduğu ‘Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun onayından geçti.