Kritik Gün Geldi Çattı: Asgari Ücret Zammında Tahminler Değişti!

Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından yapılan açıklama ile asgari ücret zammının aralık ayı içerisinde görüşmelerin başlayacağına yönelik beyanda bulunulmuştu. 1 Aralık tarihinde ilk oturumu düzenlenecek olan görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağı ise merak ediliyor. Bu konu hakkında konuşan ekonomist Muhammet Bayram merak edilenlere yönelik cevaplar verdi.





Yaptığı açıklamalarda Bayram, Aralık ayında başlayacak görüşmelerde komisyon içerisinde 2 kadın ve 2 erkek asgari ücretli olacğaını ve TÜRK-İŞ'ten de 1 kişinin yetkili olacağını belirtti. İlk görüşmede tarafların taleplerinin beyan edileceğini bir tutar belirtileceğini söyledi. Bayram açıklamasında: "İlk toplantı ile birlikte taraflar taleplerini iletecek. Burada maddi olarak bir tutar görüşmesi söz konusu aynı zamanda sosyal kazanımlar ve imkanlar da önemli.

Kamu kurumlarından evrak ve bilgilerin alınması ile ilgili talepler olur. Kamu kurumlarından enflasyon, geçim endeksleri, kira endeksleri gibi veriler alınarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapar" ifadelerini kullandı.

Açlık Sınırı Verileri Belirlenecek Tutarı Etkileyecek Mi?

TÜRK-İŞ kasım ayında alık sınırına dair verileri paylaşmıştı. Bu verilerin de belirlenecek tutarda etkili olup olmayacağı da Bayram'a soruldu. Bayram, "TÜRK-İŞ’in kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması var. Açlık sınırı 14 bin TL civarında geldi. Daha önceki dönemlerde TÜRK-İŞ ‘bunun altına olmaz’ şeklinde pazarlığa başlamıştı. Ancak aralık ayına ilişkin açlık sınırı henüz gelmedi. Şu anda asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa, 15 bin 900’ler seviyesine denk geliyor. Burada 16 bin TL seviyesi psikolojik sınırdır. Ben yüzde 50 zam yapılacağını değerlendirmiyorum." şeklinde tahminlerini beyan etti.





Muhammet Bayram asgari ücret zammına yönelik en güçlü beklentisini de açıkladı. Açıklamasında, "Benim tahminim yüzde 40’lık bir artıştır. Bu 15 bin 960 TL yapıyor. 16 bin TL seviyesi psikolojik sınırdır. Enflasyon üzerinde bir artış olacaktır. Yüzde 40 seviyesinde artış enflasyonun üzerinde bir artıştır. Yüzde 38 oranında altı aylık enflasyonun çıkacağını kabul edersek yüzde 1-2 puanlık bir refah payı artışı olacaktır." şeklinde tahminlerini açıkça ifade etti.

Ekonomistlerden çeşitli tahminler gelirken yarın düzenlenecek toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor.