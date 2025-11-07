Kronik Ağrı ve Algoloji: Başakşehir Çam ve Sakura’dan Tedavi Seçenekleri

Dr. Tuba Tanyel Saraçoğlu, kronik ağrıların günlük yaşamı zorlaştırdığını vurgulayarak algoloji kliniklerinin tedavi seçeneklerini anlattı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:55
Kronik ağrılar, yaşam kalitesini düşürerek günlük yaşamı zorlaştırıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Algoloji Uzmanı Dr. Tuba Tanyel Saraçoğlu, kronik ağrının tanı ve tedavi seçeneklerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Kronik ağrı kimlerde görülüyor?

Toplumda sık görülen bel, boyun, diz ve baş ağrıları bazı kişilerde üç aydan uzun sürerek kronik ağrı haline gelebiliyor. Bu durum, günlük aktivitelerin yerine getirilmesini güçleştiriyor ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Algoloji kliniklerinin sunduğu seçenekler

Dr. Tuba Tanyel Saraçoğlu şunları belirtti:

İlaç tedavisi veya fizik tedaviye rağmen şikâyetleri devam eden, henüz cerrahi girişim gerekliliği bulunmayan hastalar için algoloji (ağrı tedavisi) klinikleri önemli bir başvuru seçeneği olabilir. Algoloji kliniklerinde; medikal tedaviler, sinir blokları, eklem enjeksiyonları, epidural enjeksiyonlar ve radyofrekans uygulamaları gibi yöntemler, uygun görülen tanı ve durumlarda kullanılabilmektedir. Algoloji kliniğine başvurabilmek için öncelikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji veya Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarından birine muayene olunarak tanı konulması gerekmektedir. Tedaviler her hastalık ve her hasta için farklılık gösterebilir. Algoloji uzmanları, sizin için hangi tedavi yöntemlerinin uygun olabileceğini değerlendirerek size en doğru bilgiyi verecektir

Hastaların doğru yönlendirilmesi ve kişiye özel tedavi planları, kronik ağrıyla başa çıkmada belirleyici rol oynuyor. Algoloji klinikleri, cerrahi gerekliliği olmayan fakat konservatif tedavilere yanıt vermeyen vakalarda etkin bir seçenek sunuyor.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ ALGOLOJİ UZMANI DR. TUBA TANYEL SARAÇOĞLU

