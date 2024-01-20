Kruvasan paketlerinde bonzai! Adana'da bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Adana'da, kruvasan paketlerine gizlenmiş bonzai ile yakalanan bir şüpheli, tutuklandı. Şüphelinin, uyuşturucu maddeyi poşet içinde taşıyarak dikkat çekmemeye çalıştığı ancak narkotik polisinin dikkatinden kaçmadığı öğrenildi.

Kruvasan paketlerinde bonzai! Adana'da bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı
Yayın Tarihi:

Fuat Ç., kruvasan paketlerinin içine sakladığı 300 gram bonzai ile Adana'da yakayı ele verdi. Narkotik polisi, Seyhan'daki Adana Otogarı'nda poşet taşıyan Fuat Ç.'nin davranışlarını şüpheli bulup durdurdu.

narkotik

Narkotik ekipleri, Seyhan'daki Adana Otogarı'nda poşetli bir şüpheliyi durdurarak arama yapması sonucunda gözaltına alınan Fuat Ç., emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Adliyeye gönderilen Fuat Ç., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

narkotik

Öne Çıkanlar
Bakanlık en az lise mezunlarını yurt dışına yolluyor! Yüksek maaşla işe alınacaklar Bakanlık en az lise mezunlarını yurt dışına yolluyor! Yüksek maaşla işe alınacaklar
Astronot Gezeravcı’nın bulunduğu Dragon kapsülünün ISS’ye kenetlenmesi nereden izlenecek? Astronot Gezeravcı’nın bulunduğu Dragon kapsülünün ISS’ye kenetlenmesi nereden izlenecek?
2023'te herkes WhatsApp yerine onu kullandı! Instagram'ı bile unutturdu 2023'te herkes WhatsApp yerine onu kullandı! Instagram'ı bile unutturdu
Çok Okunanlar
İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! Bingöl'de şehirler arası otobüs seferlerinde sıkı denetim Bingöl'de şehirler arası otobüs seferlerinde sıkı denetim Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu Şanlıurfa'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı ölü ve yaralılar var Şanlıurfa'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı ölü ve yaralılar var 112 acil servis hattını en çok arayanlar arasında telefon tamircileri ilk sırada yer aldı 112 acil servis hattını en çok arayanlar arasında telefon tamircileri ilk sırada yer aldı DAEŞ'in istihbaratçısı Baker Alomar Mersin'de yakalandı DAEŞ'in istihbaratçısı Baker Alomar Mersin'de yakalandı