Kruvasan paketlerinde bonzai! Adana'da bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı
Adana'da, kruvasan paketlerine gizlenmiş bonzai ile yakalanan bir şüpheli, tutuklandı. Şüphelinin, uyuşturucu maddeyi poşet içinde taşıyarak dikkat çekmemeye çalıştığı ancak narkotik polisinin dikkatinden kaçmadığı öğrenildi.
Fuat Ç., kruvasan paketlerinin içine sakladığı 300 gram bonzai ile Adana'da yakayı ele verdi. Narkotik polisi, Seyhan'daki Adana Otogarı'nda poşet taşıyan Fuat Ç.'nin davranışlarını şüpheli bulup durdurdu.
Narkotik ekipleri, Seyhan'daki Adana Otogarı'nda poşetli bir şüpheliyi durdurarak arama yapması sonucunda gözaltına alınan Fuat Ç., emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Adliyeye gönderilen Fuat Ç., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.