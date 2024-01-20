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Kruvasan paketlerinde bonzai! Adana'da bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Kruvasan paketlerinde bonzai! Adana'da bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı Adana'da, kruvasan paketlerine gizlenmiş bonzai ile yakalanan bir şüpheli, tutuklandı. Şüphelinin, uyuşturucu maddeyi poşet içinde taşıyarak dikkat çekmemeye çalıştığı ancak narkotik polisinin dikkatinden kaçmadığı öğrenildi.