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KSÜ'de Tıbbi Yapay Zeka Ar-Ge Laboratuvarı Açıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde tıbbi yapay zekaya yönelik Ar-Ge laboratuvarı açıldı, sağlık alanında önemli projelere kapı aralayacak.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 19:20
KSÜ'de Tıbbi Yapay Zeka Ar-Ge Laboratuvarı Açıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Yeni Bir Dönem

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), sağlık alanındaki teknolojik gelişmelere öncülük edecek olan Tıbbi Yapay Zeka Ar-Ge Laboratuvarı'nı açtı. Bu yenilikçi laboratuvar, Tıp Fakültesi bünyesinde kurularak Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı’na bağlı olarak hizmet verecek.

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım'ın Açıklamaları

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, laboratuvarın önemine vurgu yaptı. Yasım, laboratuvar sayesinde akademisyenler ve öğrencilerin yapay zekanın gücünü kullanarak tanı, tedavi ve hasta takip süreçlerini geliştirecek projelere imza atabileceğini belirtti.

Yasım, laboratuvarın, tıp ve teknolojinin kesişim noktasında, geleceğin sağlık çözümlerini üretme vizyonunun bir göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca KSÜ olarak sağlık alanında attıkları adımları, bu tür yenilikçi yatırımlarla pekiştirmeye ve topluma fayda sağlayacak bilimsel çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. “Bu laboratuvarın hem üniversitemiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Açılış Töreni Detayları

Açılış töreninin ardından, yapay zeka tarafından hazırlanan tanıtım filmi izlendi. Törene Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Boşnak ve Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Adem Doğaner gibi önemli isimler katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) sağlık alanındaki teknolojik gelişmelere öncülük...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) sağlık alanındaki teknolojik gelişmelere öncülük etmesi öngörülen "Tıbbi Yapay Zeka Ar-Ge Laboratuvarı" açıldı. Açılışa, Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım (sol 4) de katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) sağlık alanındaki teknolojik gelişmelere öncülük...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) sağlık alanındaki teknolojik gelişmelere öncülük etmesi öngörülen "Tıbbi Yapay Zeka Ar-Ge Laboratuvarı" açıldı. Açılışa, Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım (sol 4) de katıldı.

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