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KSÜ’ye İki Yeni Bilgisayar Laboratuvarı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, hayırsever desteğiyle iki modern bilgisayar laboratuvarı kazandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:59
KSÜ’ye İki Yeni Bilgisayar Laboratuvarı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Yeni Bilgisayar Laboratuvarları Açıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, bir hayırseverin desteğiyle açılan 2 yeni bilgisayar laboratuvarına kavuştu. Törenle hizmete giren laboratuvarlar, modern eğitim olanakları sunmayı hedefliyor.

Rektörden Teşekkür ve Anma

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, yapılan açılış töreninde hayırsever iş insanı Ertuğrul Tanrıverdi’nin katkılarını vurguladı. Aynı zamanda Tanrıverdi ailesinin merhum büyüğü Mehmet Tanrıverdi’ye de teşekkür ederek, onun eğitime olan desteklerinin evlatları tarafından devam ettirildiğini ifade etti. "Yeni açılan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na kurulan bilgisayar laboratuvarlarına merhum Mehmet Tanrıverdi’nin ismini verdik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum," diye konuştu.

Hayırseverden Modern Eğitim Vurgusu

Ertuğrul Tanrıverdi, üniversiteye modern bir bilgisayar laboratuvarı kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti ve üniversite ile toplum arasındaki işbirliğine önem verdiklerini söyledi. "Şehrimizde bulunan üniversitelere destek olmak, hepimizin görevi. Umarım bu laboratuvarlar öğrencilerimize büyük katkı sağlar ve başarılı mezunlar kamçılar," dedi.

Teşekkürler ve Katılımcılar

KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlyas Okumuş, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılış törenine Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile diğer ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin destekleriyle kurulan 2 yeni bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete açıldı. Törene, İş insanı Ertuğrul Tanrıverdi (sol 4), KSÜ Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım (sol 2), KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlyas Okumuş (sağda) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan (sağ 4) katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin destekleriyle kurulan 2 yeni bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete açıldı. Törene, İş insanı Ertuğrul Tanrıverdi (sol 4), KSÜ Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım (sol 2), KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlyas Okumuş (sağda) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan (sağ 4) katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin destekleriyle kurulan 2 yeni bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete açıldı. Törene, İş insanı Ertuğrul Tanrıverdi (sol 4), KSÜ Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım (sol 2), KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlyas Okumuş (sağda) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan (sağ 4) katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin destekleriyle kurulan 2 yeni bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete açıldı. Törene, İş insanı Ertuğrul Tanrıverdi (sol 4), KSÜ Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım (sol 2), KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlyas Okumuş (sağda) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan (sağ 4) katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin destekleriyle kurulan 2 yeni bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete açıldı. Törene, İş insanı Ertuğrul Tanrıverdi (sol 4), KSÜ Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım (sol 2), KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlyas Okumuş (sağda) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan (sağ 4) katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin destekleriyle kurulan 2 yeni bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete açıldı. Törene, İş insanı Ertuğrul Tanrıverdi (sol 4), KSÜ Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım (sol 2), KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlyas Okumuş (sağda) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan (sağ 4) katıldı.

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