KSYÖ Heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Kimyasal Silahlar Üzerine Görüştü

KSYÖ Heyeti, Suriye'de Kimyasal Silahlar Üzerine Görüşmelerde Bulundu

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Fernando Arias başkanlığındaki heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Resmi ziyaret kapsamında başkent Şam'da gerçekleşen toplantıda, yürütülen müzakerelerde iki taraf, Suriye'nin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) kapsamındaki yükümlülüklerini ele aldı.

Kimyasal Silahların Ortadan Kaldırılması Konusunda İş Birliği

Görüşmelerde, KSYÖ'nün rolü ve devrik Esed rejiminden kalan kimyasal silahların yok edilmesi sürecinde Şam yönetimine sağlanabilecek destek üzerinde duruldu. Arias, yapılan görüşmelerin karşılıklı güven ve şeffaflığa dayalı yeni bir ilişkinin inşası açısından önem taşıdığını belirtti.

Suriye'nin Kimyasal Silah Dosyası Çıkmazında Yeniden Umut

Arias, Suriye'nin kimyasal silah dosyasının on yıldan fazla bir süredir çıkmazda olduğunu ifade ederek, "Bugün bu fırsatı birlikte değerlendirmeli ve Suriye halkı ile uluslararası toplumun iyiliği için bu çıkmazı sonlandırmalıyız" dedi.

Suriye'deki Kimyasal Silah Kullanımı Olguları

Uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirilen kimyasal saldırıda 1400'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ayrıca, KSYÖ'nün 27 Ocak 2023'te yayımlanan raporunda, Nisan 2018'de Duma ilçesinde yaşanan klor gazı saldırısının Esed rejimi tarafından yapıldığı belirtilmiştir.

21 Nisan 2021'de yapılan KSYÖ Taraf Devletler Toplantısı'nda, Suriye lafından 'Mart 2017'de Latamne ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullanıldığı' tespitinin ardından bazı üyelik hakları askıya alınmıştır. Suriye İnsan Hakları Ağına göre, Beşşar Esed rejimi, iç savaş süresince muhaliflerin kontrolündeki bölgelere 217 kez kimyasal saldırı düzenlemiştir.