KTMÜ Öğrencilerinden Tarihe Saygı: Bağımsızlık İçin Hayatını Kaybedenler Anıldı

Bişkek'te Anma Etkinliği Düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğrencileri, "ülke bağımsızlığı uğruna canından olanları" andı. 2017 yılından bu yana her yıl 7-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü" etkinlikleri kapsamında, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde anlamlı bir anma gerçekleştirildi.

Ata-Beyit: Tarihin Derin İzleri

Burası, Kırgızların 1916 yılında Rus Çarlığı'na karşı gerçekleştirdiği isyanın sembolü olan anıtın yanı sıra, Stalin döneminde 1937 yılında kurşuna dizilen 137 aydının ve ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarlarını da barındırıyor.

Kalabalık Katılım

Etkinliğe, KTMÜ Rektörlüğü, öğretim görevlileri, Kırgızistan Kültür Bakanlığı, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi İdaresi, Kırgızistan ve Özbekistan'dan üniversite temsilcileri ve birçok öğrenci katıldı. Öğrenciler, bir kilometrelik yürüyüş yaparak bu mücadeleler sırasında hayatlarını kaybedenlerin anısını yaşattı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Yürüyüşte Türk ve Kırgızistan bayrakları yanı sıra, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin bayrakları da taşındı. Anma etkinliğinde, anıtlara çiçekler bırakıldı, saygı duruşunda bulunularak dualar edildi.

KTMÜ Rektöründen Anlamlı Açıklama

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yaptığı konuşmada, "Burada ata babalarımıza siz ölmediniz, siz şehitsiniz. Sizleri, şehitler ölmez vatan bölünmez duygusuyla selamlamaya geldik" diyerek vatan için hayatlarını feda edenleri andıklarını belirtti. Ceylan, tarih boyunca yaşanan olayların unutulmadığını vurgulayarak, Cengiz Aytmatov ve Kasım Tınıstanov'un anısını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gelecek Nesillere Aktarma Vurgusu

KTMÜ Rektör Vekili Dr. Almaz İbrayev, tarih bilincinin önemine değinerek, "Biz asla mankurt olmamalıyız. Bize büyük miras ve medeniyet bırakıldı. Bu emaneti gururla taşımalıyız" şeklinde konuştu. Etkinliğin ardından, tarihi bilincin genç nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğrencileri, "ülke bağımsızlığı uğruna canından olanları" andı. KTMÜ, ülkede 2017'den bu yana her yıl 7-8 Kasım'da çeşitli etkinliklerle anılan "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü" dolayısıyla Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde etkinlik düzenledi. "Ata-Beyit (Baba mezarı)" olarak da adlandırılan komplekste, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen anıt ile Stalin döneminde 1937'de öldürülen 137 aydının ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarları bulunuyor. Etkinliğe, KTMÜ rektörlüğü ve öğretim görevlileri, Kırgızistan Kültür Bakanlığı, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi İdaresi, Kırgızistan ve Özbekistan'dan bazı üniversitelerin temsilcileri ve yüzlerce öğrenci katıldı. Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nin yer aldığı bölgede öğrenciler, bir kilometrelik yürüyüş yaparak, Rus Çarlığı ve Sovyetler Birliği döneminde ülke bağımsızlığı uğruna canından olanların kullandıkları ifadelerin yer aldığı afişleri taşıdı. Türk ve Kırgızistan bayraklarının taşındığı yürüyüşte ayrıca Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkelerin de bayraklarına yer verildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğrencileri, "ülke bağımsızlığı uğruna canından olanları" andı. KTMÜ, ülkede 2017'den bu yana her yıl 7-8 Kasım'da çeşitli etkinliklerle anılan "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü" dolayısıyla Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde etkinlik düzenledi. "Ata-Beyit (Baba mezarı)" olarak da adlandırılan komplekste, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen anıt ile Stalin döneminde 1937'de öldürülen 137 aydının ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarları bulunuyor. Etkinliğe, KTMÜ rektörlüğü ve öğretim görevlileri, Kırgızistan Kültür Bakanlığı, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi İdaresi, Kırgızistan ve Özbekistan'dan bazı üniversitelerin temsilcileri ve yüzlerce öğrenci katıldı. Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nin yer aldığı bölgede öğrenciler, bir kilometrelik yürüyüş yaparak, Rus Çarlığı ve Sovyetler Birliği döneminde ülke bağımsızlığı uğruna canından olanların kullandıkları ifadelerin yer aldığı afişleri taşıdı. Türk ve Kırgızistan bayraklarının taşındığı yürüyüşte ayrıca Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkelerin de bayraklarına yer verildi.