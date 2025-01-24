KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Oylamaya Destek Verdi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, yıl boyunca yayımlanan en etkileyici fotoğrafları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Oylama Süreci ve Önemi

Oylama süreci, toplumsal olayların ve önemli anların fotoğraflarla belgelendiği bir platform sunarak, toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflemektedir. Prof. Dr. Ceylan’ın bu etkinliğe katılması, üniversitenin sanatsal ve kültürel faaliyetlere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Prof. Dr. Ceylan, Anadolu Ajansı'nın güçlü haber ağı sayesinde, dünyadaki gelişmeleri takip etmenin ve duyurmanın önemine de dikkat çekti. Bu tarz oylamalar, medyanın sanat ile birleştiği ve geçmişin izlerini gün yüzüne çıkardığı bir fırsat sunmaktadır.