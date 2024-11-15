KTÜ'lü Prof. Dr. Ersoy, Rize Depremini Değerlendirdi: Türkiye'nin Deprem Gerçeği

KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy'un Açıklamaları

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Fay hattı olmayan bir yerde bile depremle karşılaşmamız, aslında Türkiye'nin deprem gerçeğinin ne olduğunu anlamamız açısından çok önemli" dedi.

Deprem Riski Üzerine Vurgular

Ersoy, Türkiye genelindeki deprem riskine dikkat çekerek, "Hakkari'den Mardin'e, Çanakkale'den Trabzon'a kadar her bölgenin deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu" ifade etti.

Özellikle Karadeniz'de yıllardır süregelen jeoloji mühendisliği çalışmaları çerçevesinde, Karadeniz fayı hakkında bilgi veren Ersoy, "Batum'dan Giresun'a kadar çeşitli bölgelerde, denizde yaklaşık 4 büyüklüğünde birçok depremin meydana geldiğini" belirtti.

Karadeniz Fayı ve Olası Tehlikeler

Karadeniz'deki fayların aktif olduğunu yineleyen Ersoy şu noktalara değindi: "Bu fay sürekli aktif ve deprem üretiyor. 6-7 büyüklüğünde bir deprem üretmemiş olsa da, 1960'larda Bartın depreminin oluşma sebebi bu faydır. Dolayısıyla bu fay, 6'dan daha büyük depremler üretebilir."

Son olarak, Karadeniz kıyı illerindeki yerleşim alanlarının değişimiyle ilgili endişelerini dile getiren Ersoy, "Önceki yıllarda yerleşimin %10'u sahildeki ilk 10 metrede iken, şimdi bu oran %80'e çıkmış durumda. Bu durum, olası kötü senaryolara karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, AA muhabirine Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.