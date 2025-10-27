KTÜ'ye Hoş Geldin: Öğrencilere 3 Ton Hamsi İkramı

KTÜ'de düzenlenen "KTÜ'ye Hoş Geldin" etkinliğinde öğrencilere ızgaralarda pişirilen 3 ton hamsi ikram edildi; stantlar ve horonla şenlik havası yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 15:58
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)'de düzenlenen "KTÜ'ye Hoş Geldin" etkinliğinde, ızgaralarda pişirilen 3 ton hamsi öğrencilere sunuldu. Etkinlik, KTÜ 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda gerçekleştirildi ve şenlik alanında öğrenciler stantları gezip horon oynadı.

Etkinlik ve Katılımcılar

Etkinlikte öğrenciler sosyal faaliyetlerin tanıtıldığı stantları ziyaret etti, kulüp tanıtımlarını takip etti ve müziklere eşlik etti. Organizasyonda mangalda pişirilen 3 ton hamsi öğrencilere ikram edildi.

Rektörün Açıklaması

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı yaptığı açıklamada, kente il dışından gelen öğrencilere hamsiyi tanıtmak istediklerini söyledi.

"Öğrencilerimize şenlik havasında stantlar açtık. Böylece öğrenci kulüplerinin etkinlikleri de gösterilecek. Afrika'dan ve diğer ülkelerden gelen, hiç hamsi yemeyen yabancı öğrencilerimiz olabiliyor."

Çuvalcı ayrıca, "Her yıl bunu yapmayı planlıyoruz. Her şey öğrencilerimiz için. Onların sosyalleşmesi, bu şekilde etkinliklere katılması bizim için önemli. Üniversite sadece bilginin üretildiği değil, bu tür etkinliklerle birliğin, beraberliğin olduğu yerler. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer. Her şey öğrencilerimiz için." ifadelerini kullandı.

Akademisyen ve Öğrenci Görüşleri

KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Seyhan ise öğrenciler için güzel bir tanışma etkinliği hazırlandığını belirterek, Trabzon'un simgelerinden olan hamsinin de şenlikte tanıtıldığını, öğrencilerden güzel tepkiler aldıklarını vurguladı.

Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Samet Kement etkinlikte arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Kulüpleri beraber gezdik. Türkülere, şarkılara eşlik ettik ve daha sonra hamsi yedik. İlk defa mangalda hamsi yedim çok güzeldi." dedi.

