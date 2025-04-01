Kuala Lumpur'da Doğal Gaz Boru Hattında Yangın: 112 Yaralı

Kuala Lumpur'da Doğal Gaz Boru Hattında Yangın!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, doğal gaz boru hattında meydana gelen yangın sonucu 112 kişinin yaralandığı ve 47 evin hasar gördüğü bildirildi.

Malay Mail gazetesinin duyurusuna göre, yangın Putra Heights bölgesindeki boru hattındaki gaz kaçağı nedeniyle başladı. Selangor Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Mohd Zaini Abu Hassan, yangının ardından yaralanan kişi sayısını ve hasar gören ev miktarını açıkladı.

Yerel medya kaynakları, sabah erken saatlerde meydana gelen bu olayda, alevlerin 500 metreye kadar ulaştığını ve yangının birkaç kilometre uzaklıktan görülebildiğini vurguladı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine müdahale ettikleri ve yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.