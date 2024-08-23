Kuala Lumpur'da Kaldırım Çökmesi Sonrası Kadın Kayboldu

Kuala Lumpur'da Olay
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir kaldırımın çökmesi sonucu oluşan 8 metre derinliğindeki obruğa düşen bir kadın kayboldu.
Görgü Tanıkları ve Polis Açıklamaları
Yerel polis yetkilisi Sulizmie Affendy Sulaiman, olayın öncesinde görgü tanıklarının ifadesine göre, kadının üzerinde bulunduğu kaldırımın aniden çöktüğünü belirtti.
Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Sulaiman, kurtarma ekiplerinin obruğun çevresine önlem amaçlı barikat kurduğunu ve kaybolan kadını bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.
Olay Kuala Lumpur'un Dang Wangi bölgesinde meydana gelirken, yetkililerin kayıp kadını bulma çabalarının hız kesmeden devam ettiği bilgisi verildi.