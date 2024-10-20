Küba'da Elektrik Kesintileri Devam Ediyor

Küba'da Elektrik Kesintileri Sürüyor

Küba'da, ana enerji santrallerindeki arızanın devam etmesi nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kalmaya devam ediyor. Yerel basının aktardığı bilgilere göre, Antonio Guiteras Elektrik Santrali'nde 18 Ekim tarihinde meydana gelen arıza, çok sayıda vatandaşın elektrik hizmetinden mahrum kalmasına neden oldu.

İlk Çözümler Başkente Ulaştı

Yetkililer, yoğun çalışmaların ardından Havana ve bazı diğer bölgelere elektrik verilmeye başlandığını duyurdu. Ancak, ülkenin %80'ine hâlâ elektrik sağlanamamış durumda ve bazı bölgelerde kesintiler 30 saati aşkın bir süre boyunca devam ediyor.

Havalimanı Karanlıkta Kaldı

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'nın da karanlıkta kaldığı gözlemlendi. Bu durum, elektrik kesintilerinin yaygın hale geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Enerji Yetkilileri Toplandığı Açıklandı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel başkanlığında toplanan enerji sektörü yetkilileri, ülke genelindeki elektrik kesintilerine çözüm arayışında bulundular.

Altyapı Sorunları Sürekli Arızalara Yol Açıyor

28 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen enerji santrallerinin bakımı yapılmadığı için sık sık arızalar meydana geliyor. Enerji ve Maden Bakanlığı'nın verilerine göre, Küba yılda 8 milyon ton yakıt tüketiyor ve bunun yalnızca 3 milyon tonu yerli üretimle karşılanıyor. Ülke, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ise Venezuela, Rusya ve Meksika gibi ülkelerden sağlamak zorunda kalıyor.

Yeni Çözüm Yöntemleri Üzerine Çalışmalar Sürüyor

Küba hükümeti, son yıllarda elektrik kesintilerinin önüne geçmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla yüzer enerji santralleri kiralamaya başladı. Dünkü açıklamasında Diaz-Canel, elektrik kesintileri sona erene kadar önlemlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.