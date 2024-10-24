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Küba'da Elektrik Sorunları Sebebiyle Eğitim ve İş Hayatı Durduruldu

Küba'da enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle okullar ve iş yerleri 27 Ekim'e kadar kapalı kalacak.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:11
Küba'da Elektrik Sorunları Sebebiyle Eğitim ve İş Hayatı Durduruldu

Küba'da Okullar ve İş Yerleri Kapatılıyor

Küba'da ana enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle eğitim kurumları ve iş yerleri bir süre daha kapalı kalacak.18 Ekim'de başlayan arızaların sürmesi, Küba Savunma Bakanlığı'nın aldığı karar gereği okulların ve zorunlu olmayan kamu sektörünün faaliyetlerinin 27 Ekim'e kadar durmasını zorunlu kıldı.

Hayati Hizmetler Açık Kalacak

Açıklamada, hastaneler gibi hayati öneme sahip hizmetlerin açık kalacağını belirten yetkililer, elektrik kesintileri ve tropikal fırtına Oscar'ın arıza onarımlarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

ABD Ambargosu Eleştiriliyor

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, X platformunda yaptığı paylaşımda, "ABD, hiçbir şey talep etmediğimizi açıkladı. Talebimiz ambargonun kaldırılması." ifadelerini kullandı. Canel, uluslararası kuruluşlar ve yaklaşık 41 ülke'nin Küba ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Elektrik Kesintileri Devam Ediyor

Matanzas kentinde bulunan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza nedeniyle birçok Kübalı, uzun süredir elektriksiz kalmakta. Basında yer alan haberlere göre, 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallerin yeterince bakım yapılmaması bu tür sorunların tekrarlamasına neden olmaktadır.

Enerji Tedarik Sorunları

Küba Enerji ve Maden Bakanlığına göre, ülke yılda 8 milyon ton enerji tüketiyor, ancak bunun sadece 3 milyon tonu yerli üretimden sağlanabiliyor. Enerji ihtiyacının büyük çoğunluğu ise ambargolar nedeniyle Venezuela, Rusya ve Meksika'dan tedarik ediliyor.

Hükümetten Çözüm Arayışları

Küba hükümeti, elektrik kesintilerini azaltmak ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla son yıllarda yüzer enerji santralleri kiralamaya başlamıştır.

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