Küba Halkı Filistin İçin Yürüdü

Küba'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Küba, Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel liderliğinde, yüzlerce kişinin katıldığı bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Yürüyüş, İsrail'in Gazze’de sürdürdüğü eylemleri protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacı taşıyordu.

Havana Üniversitesi Önünde Toplandılar

Toplanan kalabalık, Havana Üniversitesi önünde bir araya gelerek Malecón sahili boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attılar.

Devlet Yetkilileri Yürüyüşte Yer Aldı

Yürüyüş, Genç Komünistler Birliği (UJC) tarafından organize edilirken, Devlet Başkanı Canel’in yanı sıra Parlamento Başkanı Esteban Lazo Hernandez ve Başbakan Manuel Marrero Cruz gibi yetkililer de etkinliğe katıldı.

Sosyal Medya Üzerinden Mesaj Verdi

Sosyal medya platformu X üzerinden yürüyüşe dair paylaşımlarda bulunan Canel, “Küba halkı Gazze, Lübnan ve Filistin halkının yok edilmesine karşı yürüyor. Mülksüzleştirme felsefesine son verin.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Kuvvetli Mesaj

Ortaöğretim Öğrencileri Federasyonu (FEEM) üyesi Daniel Gomez, yürüyüşte yaptığı konuşmada, İsrail’le ilgili duruşlarını vurguladı. Gomez, “Küba halkı, Filistin'e koşulsuz destek veriyor. Zulme sessiz kalmak suç ortaklığıdır ve biz bu teröre sessiz kalmayacağız.” dedi.