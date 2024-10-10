Küçük Bahar'ın Hayatına Kavitasyon Ameliyatıyla Tutunması

Küçük Bahar'ın Hayati Kurtarıcı Ameliyatı

Konya'daki hastaneye getirilen 7 haftalık Bahar Aden bebek, kalp zarından alınan parçayla aort damarı yapılarak hayata tutundu. Ailesi için büyük bir sevince neden olan bu operasyon, küçük bebeğin yaşam mücadelesinin dönüm noktası oldu.

Rutin Kontrol Hayat Kurtardı

Bahar Aden, Kayseri'den hava ambulansı ile Konya'ya nakledilirken, sağlığına ilişkin herhangi bir belirti göstermemekteydi. Ancak rutin sağlık kontrolünde yapılan incelemeler sonucunda kalbinde büyük bir delik olduğu ve aort damarının gelişmediği tespit edildi. Bu durum onun hayati tehlikesini artırmıştı.

Bebeğin Durumu ve Ameliyat Süreci

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlu Hekimi Operatör Dr. Murat Şimşek, bebeğin geldiğinde ciddi bir durumda olduğunu belirtti. Ameliyatın acil yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Şimşek, “Aort damarı gelişmediği için akciğer hipertansiyonu vardı ve böbrek ile karaciğer problemleri yaşanıyordu.” dedi. Başarılı bir operasyon geçiren Bahar, doktordan alınan olumlu geri dönüşlerle taburcu edildi.

Ailenin Umut Dolu Beklentileri

Anne Nigar Özsoy, rutin kontrol sırasında durumun fark edildiğini ve bebeklerinde daha önce herhangi bir rahatsızlık gözlemlemediklerini belirtti. Özsoy, “Doktorlar, 'Durumu çok ağır, yaşama şansı çok düşük.' dediler. Ama şimdi durumu iyi, umarım böyle devam eder.” diyerek minik kızının sağlığına kavuşmasını ümit etti. Baba Beyrek Özsoy ise kızlarının durumu kötü olmasına rağmen asla umutlarını kaybetmediklerini vurguladı.

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.