DOLAR
34,21 0,03%
EURO
37,52 -0,19%
ALTIN
2.875,94 -0,24%
BITCOIN
2.081.954,28 -0,71%

Küçük Bahar'ın Hayatına Kavitasyon Ameliyatıyla Tutunması

Kayseri'den Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, kalp zarından yapılan aort damarı ile yaşam mücadelesine devam etmekte.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:23
Küçük Bahar'ın Hayatına Kavitasyon Ameliyatıyla Tutunması

Küçük Bahar'ın Hayati Kurtarıcı Ameliyatı

Konya'daki hastaneye getirilen 7 haftalık Bahar Aden bebek, kalp zarından alınan parçayla aort damarı yapılarak hayata tutundu. Ailesi için büyük bir sevince neden olan bu operasyon, küçük bebeğin yaşam mücadelesinin dönüm noktası oldu.

Rutin Kontrol Hayat Kurtardı

Bahar Aden, Kayseri'den hava ambulansı ile Konya'ya nakledilirken, sağlığına ilişkin herhangi bir belirti göstermemekteydi. Ancak rutin sağlık kontrolünde yapılan incelemeler sonucunda kalbinde büyük bir delik olduğu ve aort damarının gelişmediği tespit edildi. Bu durum onun hayati tehlikesini artırmıştı.

Bebeğin Durumu ve Ameliyat Süreci

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlu Hekimi Operatör Dr. Murat Şimşek, bebeğin geldiğinde ciddi bir durumda olduğunu belirtti. Ameliyatın acil yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Şimşek, “Aort damarı gelişmediği için akciğer hipertansiyonu vardı ve böbrek ile karaciğer problemleri yaşanıyordu.” dedi. Başarılı bir operasyon geçiren Bahar, doktordan alınan olumlu geri dönüşlerle taburcu edildi.

Ailenin Umut Dolu Beklentileri

Anne Nigar Özsoy, rutin kontrol sırasında durumun fark edildiğini ve bebeklerinde daha önce herhangi bir rahatsızlık gözlemlemediklerini belirtti. Özsoy, “Doktorlar, 'Durumu çok ağır, yaşama şansı çok düşük.' dediler. Ama şimdi durumu iyi, umarım böyle devam eder.” diyerek minik kızının sağlığına kavuşmasını ümit etti. Baba Beyrek Özsoy ise kızlarının durumu kötü olmasına rağmen asla umutlarını kaybetmediklerini vurguladı.

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden...

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden...

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden...

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden...

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden...

Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.

İLGİLİ HABERLER

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollandalı Avukat Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvurdu
2
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kuruluyor
3
Kemal Advan Hastanesi Başhekimi'nden Acil Destek Çağrısı
4
Fatih'te Bebeğiyle Gelen Kadın Kask Çaldı
5
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan Tahliyeleri ve Müttefiklik Vurgusu
6
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Devam Ediyor
7
MSB'den Lübnan Tahliyesi Açıklaması

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek