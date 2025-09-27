Küçükçekmece Atakent'te Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Atakent Mahallesi 219. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil park halindeki tıra çarptı.

Kazada, Kuzey E. (20) idaresindeki 34 MUN 266 plakalı otomobil, arkadan çarptığı park halindeki 34 MUL 81 plakalı tırın altına girdi.

Müdahale ve Yaralı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın altına giren araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.