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Küçükçekmece Belediye Meclisi'nde Teröre Geçit Yok Mesajı

Küçükçekmece Belediye Meclisi'nde teröre karşı duruş sergilendi. Meclis üyeleri önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:40
Küçükçekmece Belediye Meclisi'nde Teröre Geçit Yok Mesajı

Küçükçekmece'de Teröre Karşı Sert Mesaj

Küçükçekmece Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li üye Aykut Salih Arıkbuğa, kürsüye 'Teröre geçit yok' yazılı dövizi astı. Toplantı, Meclis 2. Başkanvekili Fatih Üstünbaş başkanlığında gerçekleşti.

Terörle Mücadele Vurgusu

AK Parti'li Meclis Üyesi Arıkbuğa, toplantıda sözlü soru önergesi sunarak, terör örgütlerine ve şer odaklarına asla fırsat vermeyeceklerini ifade etti. Arıkbuğa,"Türkiye Yüzyılı'nda, liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde daha güçlü bir Türkiye hedefine kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bugün de 'Teröre geçit yok' diyoruz." şeklinde konuştu.

CHP'nin Terör Karşıtı Duruşu

CHP'li Meclis Üyesi Yasin Uslusu ise, terörle mücadelede hiçbir siyasi partinin birbirine iftira atmasının yeri olmadığını belirterek, "Biz ülke sevdalısıyız, teröre sonuna kadar karşıyız." dedi. Bu ifadeler, terörle mücadeledeki birlikteliği dile getirdi.

Atatürk'ün Akrabası Meclis Toplantısındaydı

Meclis toplantısına, Atatürk'ün akrabası Selin Söğütlügil de katıldı. Söğütlügil, burada yaptığı konuşmanın ardından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında özel bir defteri imzaladı.

Küçükçekmece Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'li üye Aykut Salih Arıkbuğa tarafından...

Küçükçekmece Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'li üye Aykut Salih Arıkbuğa tarafından kürsüye "Teröre geçit yok" dövizi asıldı.

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