DOLAR
34,11 -0,07%
EURO
38,15 0,13%
ALTIN
2.925,71 -0,3%
BITCOIN
2.173.430,52 0,76%

Küçükçekmece Belediyesi Pazaryerini SGK'ye Devrediyor

Küçükçekmece Belediyesi, pazaryerini SGK'ye borçları karşılığı devretme kararı aldı. Mecliste görüşülerek onaylandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:37
Küçükçekmece Belediyesi Pazaryerini SGK'ye Devrediyor

Küçükçekmece Belediyesi'nin Yeni Kararı

Küçükçekmece Belediyesi, Halkalı İstasyon Mahallesi’nde bulunan pazaryerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları karşılığında devredilmesine karar verdi.

Meclis Toplantısında Onaylandı

Küçükçekmece Belediyesi'nin eylül ayı olağanüstü meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyeye ait olan ve Küçükçekmece İnşaat AŞ mülkiyetindeki arazinin SGK’ya devir edilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi üzerine görüşmeler yapıldı.

Parti Temsilcilerinin Görüşleri

AK Parti Meclis Grup Başkanı Özlem Erol, bu durumun yanlış planlama kaynaklı olduğunu belirterek, "SGK borçlarının bir şekilde ödenmesi gerekiyor, ama bu alan bir pazaryeri olarak halkımıza hizmet vermekte. Geçtiğimiz süreçte buraya 30 milyon TL masraf yapıldı. Biz Cumhur İttifakı olarak bu duruma 'hayır' oyu vereceğiz," dedi.

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Sedat Özkan, yapılacak takasın kamu borçlarına karşılık olduğunu vurgulayarak, "Kamunun istemiş olduğu bir yükümlülüğü yerine getiriyoruz. Bu, Küçükçekmece için doğru bir adım. AK Parti'nin de bize destek vermesini beklerdik," şeklinde konuştu.

Takas ve Ek Ödenek Teklifleri

CHP Meclis Üyesi ve KİTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Üstünbaş, gerçekleşecek takasın değerinin 1 milyar 65 milyon lira olacağını ve bu sayede aylık 24-25 milyon liralık faiz yükünden kurtulacaklarını aktardı.

Mecliste ayrıca, ek ödenek teklifi de oy çokluğu ile kabul edildi.

Küçükçekmece Belediyesi eylül ayı olağanüstü meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan...

Küçükçekmece Belediyesi eylül ayı olağanüstü meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis Tatvan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: İşte Detaylar
2
Küçükçekmece Belediyesi Pazaryerini SGK'ye Devrediyor
3
Tomris Giritlioğlu'nun Cenazesi Hatay'da Toprağa Verildi
4
Finlandiya'da Çevreciler Parlamento Binasını Kırmızıya Boyadı
5
Filistin Hükümeti, İsrail'in Gönderdiği Cenazeleri İade Ediyor
6
Tekirdağ'da Bıçakla Adam Öldürme Olayı: Zanlı Tutuklandı

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi