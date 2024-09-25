Küçükçekmece Belediyesi Pazaryerini SGK'ye Devrediyor

Küçükçekmece Belediyesi'nin Yeni Kararı

Küçükçekmece Belediyesi, Halkalı İstasyon Mahallesi’nde bulunan pazaryerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları karşılığında devredilmesine karar verdi.

Meclis Toplantısında Onaylandı

Küçükçekmece Belediyesi'nin eylül ayı olağanüstü meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyeye ait olan ve Küçükçekmece İnşaat AŞ mülkiyetindeki arazinin SGK’ya devir edilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi üzerine görüşmeler yapıldı.

Parti Temsilcilerinin Görüşleri

AK Parti Meclis Grup Başkanı Özlem Erol, bu durumun yanlış planlama kaynaklı olduğunu belirterek, "SGK borçlarının bir şekilde ödenmesi gerekiyor, ama bu alan bir pazaryeri olarak halkımıza hizmet vermekte. Geçtiğimiz süreçte buraya 30 milyon TL masraf yapıldı. Biz Cumhur İttifakı olarak bu duruma 'hayır' oyu vereceğiz," dedi.

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Sedat Özkan, yapılacak takasın kamu borçlarına karşılık olduğunu vurgulayarak, "Kamunun istemiş olduğu bir yükümlülüğü yerine getiriyoruz. Bu, Küçükçekmece için doğru bir adım. AK Parti'nin de bize destek vermesini beklerdik," şeklinde konuştu.

Takas ve Ek Ödenek Teklifleri

CHP Meclis Üyesi ve KİTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Üstünbaş, gerçekleşecek takasın değerinin 1 milyar 65 milyon lira olacağını ve bu sayede aylık 24-25 milyon liralık faiz yükünden kurtulacaklarını aktardı.

Mecliste ayrıca, ek ödenek teklifi de oy çokluğu ile kabul edildi.

Küçükçekmece Belediyesi eylül ayı olağanüstü meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi.