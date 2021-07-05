Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var..

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki 'Cennet Mahallesi' durağına yaklaşan bir metrobüs yolcu almak için durakta durdu. O sırada arkasında gelen bir başka metrobüs önünde duran metrobüse arkadan çarptı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan sonra yaralılar sağlık ekiplerinin kontrolüne geçerken itfaiye ve polis ekipleri de yaralıları kurtarma çalışmalarına destek verdi. Kazadan dolayı güzergah üzerinde metrobüs seferleri de aksadı.