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Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var..

Küçükçekmece'deki 'Cennet Mahallesi' durağında iki metrobüs çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu bildirilirken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:42
Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var..
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki 'Cennet Mahallesi' durağına yaklaşan bir metrobüs yolcu almak için durakta durdu. O sırada arkasında gelen bir başka metrobüs önünde duran metrobüse arkadan çarptı.


Çok sayıda kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan sonra yaralılar sağlık ekiplerinin kontrolüne geçerken itfaiye ve polis ekipleri de yaralıları kurtarma çalışmalarına destek verdi. Kazadan dolayı güzergah üzerinde metrobüs seferleri de aksadı.


Son Güncelleme: 05.07.2021 09:42
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Anahtar Kelimeler:
Metrobüs KazasıKüçükçekmeceCennet Mahallesi
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