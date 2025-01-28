DOLAR
35,76 -0,01%
EURO
37,31 0,61%
ALTIN
3.169,73 -0,62%
BITCOIN
3.655.951,82 -0,57%

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Önemli İşbirliği Protokolü

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Aydın Üniversitesi ile denetimli serbestlik hizmetlerinde işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:20
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Önemli İşbirliği Protokolü

Küçükçekmece'de Tarihi İşbirliği Protokolü

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aydın Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı.

İmza Töreninde Önemli İsimler

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen imza törenine; Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Sancar ve Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin katıldı. Protokol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve bireylerin yeniden topluma kazandırılmaları amacını taşıyor.

Bilimsel Temellere Dayanan Uygulamalar

İmzalanan protokol, denetimli serbestlik çalışmalarının daha etkin hale getirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda, yürütülen çalışmaların akademik destekle güçlendirilmesi ve denetimli serbestlik uygulamalarının bilimsel temellere dayandırılması amaçlanıyor.

Uzmanların Mesleki Gelişimi

Protokol, aynı zamanda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli uzman ve memurların mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak işbirliklerini de içermektedir. Ayrıca, üniversitenin denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin eğitim, iyileştirme ve rehabilitasyonu konusunda destek sağlaması karara bağlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında denetimli serbestlik...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı. İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki imza törenine, Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın (solda), Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Sancar (ortada) ve Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin (sağda) katıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında denetimli serbestlik...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı. İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki imza törenine, Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın (solda), Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Sancar (ortada) ve Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Otel Yangınında Alaycı İfadeler: 2 Kişi Tutuklandı
2
Antalya'da Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Aracında 17 Ruhsatsız Tabanca Bulundu
3
Kastamonu'da Ambulans Yolunda Doğan Bebek Sevinci
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'i Ağırladı
5
Ankara'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
6
Isparta'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
7
Ataşehir'de İETT Otobüsüne Çarpan Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!