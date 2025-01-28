Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Önemli İşbirliği Protokolü

Küçükçekmece'de Tarihi İşbirliği Protokolü

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aydın Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı.

İmza Töreninde Önemli İsimler

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen imza törenine; Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Sancar ve Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin katıldı. Protokol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve bireylerin yeniden topluma kazandırılmaları amacını taşıyor.

Bilimsel Temellere Dayanan Uygulamalar

İmzalanan protokol, denetimli serbestlik çalışmalarının daha etkin hale getirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda, yürütülen çalışmaların akademik destekle güçlendirilmesi ve denetimli serbestlik uygulamalarının bilimsel temellere dayandırılması amaçlanıyor.

Uzmanların Mesleki Gelişimi

Protokol, aynı zamanda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli uzman ve memurların mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak işbirliklerini de içermektedir. Ayrıca, üniversitenin denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin eğitim, iyileştirme ve rehabilitasyonu konusunda destek sağlaması karara bağlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı. İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki imza törenine, Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın (solda), Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Sancar (ortada) ve Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin (sağda) katıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı. İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki imza törenine, Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın (solda), Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Sancar (ortada) ve Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin (sağda) katıldı.