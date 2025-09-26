Küçükçekmece davasında bilirkişi: 6 sanık asli kusurlu, 4 tali kusurlu

Küçükçekmece'de Eda Nur Gezer davasında bilirkişi raporu dosyaya girdi

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüyle ilgili 10 sanıklı yargılama, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürdü.

Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki baba Emrah Boduk ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Bilirkişi raporu: Ölüm öngörülebilir ve önlenebilirdi

Hakim, mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunun dosyaya dahil edildiğini bildirdi. Raporda söz konusu ölümlü kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Bilirkişi incelemesinde, sanıklar Ali Sukas, Ziya Duman, Barış Şişman, Cabir Şaban, Erman Uzun ve Turan Yaman'ın asli kusurlu; Furkan Keleş, Sezai Ayhan, Fayık Cansu, Metin Aras ile olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturması ayrı yürütülen S.Y.'nin ise tali kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Duruşmaya katılan sanıklar Cabir Şaban, Barış Şişman ve Sezai Ayhan, bilirkişi raporunda kendilerine yönelik kusur tespitini kabul etmediklerini bildirdi ve rapora itiraz etti. Sanık avukatları yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Mahkeme, yeni bilirkişi talebini reddetti ve Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti. Duruşma, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için ertelendi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay Menekşe Sahil Parkı'nda 26 Nisan'da gerçekleştiği ve Eda Nur Gezer "maktul" olarak, annesi Nurcan Gezer ile babası Emrah Boduk'un "müşteki" olarak yer aldığı ifade edildi.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı görevliler hakkında yer alan şüpheliler ve göreve ilişkin unvanlar şu şekilde sıralandı: İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, iş makinesi operatörü Sezai Ayhan, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman, tesisat ustası Fayık Cansu ve tekniker Furkan Keleş.

Şüpheliler hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan her biri için 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirtildi. İddianamede, İsmail Akyol hakkında takipsizlik kararı verildiği, S.Y. hakkındaki soruşturmanın ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütüldüğü kaydedildi.

Müşteki baba Emrah Boduk, duruşmada sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.