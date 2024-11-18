Küçükçekmece'de 14 Yaşındaki Çocuk Silahlı Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'nin Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde meydana gelen bir silahlı kavga, bölgedeki sakinleri derinden üzdü. 14 yaşındaki S.A., yaşanan şiddet olayında hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Gülbahar Sokak'ta, yabancı uyruklu S.A. ile S.K. (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü başlayan tartışma, kısa sürede kavga boyutuna ulaştı. İki genç, birbirlerine silahla ateş açtı.

Olay Yeri İncelemeleri Başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırarak müdahalede bulundu. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen S.A. kurtarılamadı. S.K.'nın ise ayağından yaralandığı öğrenildi.

Polis Güvenlik Önlemleri Aldı

Olay yerinde güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, incelemelere devam etti. Olayın detaylarını belirlemek amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.