Küçükçekmece'de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası: 215 Satranççı Yarıştı

Küçükçekmece'de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde yapıldı. Turnuvada 215 sporcu, Cumhuriyet coşkusunu hamlelerle taçlandırdı.

Turnuva Detayları

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 6. kez düzenlenen turnuva, A, B, C ve D olmak üzere dört kategoride gerçekleştirildi. Toplamda her kategoriden ilk beş derece, en başarılı kadın sporcu ve en başarılı genç sporcu belirlendi. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödül, madalya ve kupaları takdim edildi.

Ödüller ve Kategoriler

A kategorisi: Birinciye 7.000 TL, ikinciye 6.000 TL, üçüncüye 5.000 TL, dördüncüye 4.500 TL, beşinciye 4.000 TL. En başarılı kadın sporcuya 3.000 TL, en başarılı 7 yaş sporcuya 2.500 TL verildi.

B kategorisi: Birinciye 6.000 TL, ikinciye 5.000 TL, üçüncüye 4.000 TL, dördüncüye 3.500 TL, beşinciye 3.000 TL. En başarılı kadın sporcuya 2.500 TL, en başarılı 7 yaş sporcuya 2.000 TL ödül takdim edildi.

C kategorisi: Birinciye 5.000 TL, ikinciye 4.500 TL, üçüncüye 3.500 TL, dördüncüye 3.000 TL, beşinciye 2.500 TL. En başarılı kadın sporcuya 2.000 TL, en başarılı 7 yaş sporcuya 1.500 TL verildi.

D kategorisi: Birinciye 4.000 TL, ikinciye 3.500 TL, üçüncüye 3.000 TL, dördüncüye 2.500 TL, beşinciye 2.000 TL. En başarılı kadın sporcuya 1.500 TL, en başarılı 7 yaş sporcuya 1.000 TL ödül verildi.

Sporcular, ELO puanlarına göre kategorilere ayrılarak kıyasıya mücadele etti. Turnuva, ödül töreniyle sona erdi ve dereceye giren sporculara ödül, madalya ve kupaları sunuldu.

