Küçükçekmece'de 5 Bin 65 Şişe Sahte Parfüm Yakalandı

Küçükçekmece'de Kaçak Parfüm Operasyonu

Küçükçekmece'de düzenlenen bir operasyon sırasında, farklı markalara ait toplam 5 bin 65 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şahsa işlem yapıldı.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde kaçak parfüm üretimi yapıldığına dair gelen ihbarın ardından çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Ekipler, yoğun parfüm kokusunun hissedildiği sokakta, kaçak imalathanenin yerini belirleyerek operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda:

5 bin 65 şişe sahte parfüm

1 parfüm şişesi doldurma makinesi

2 parfüm şişesi baskı makinesi

250 litre parfüm üretiminde kullanılan sıvı madde

88 bin 500 etiket

126 bin 70 cep parfüm kutusu

ele geçirildi. Şüpheli T.E. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda farklı markalarda satışa hazır 5 bin 65 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda farklı markalarda satışa hazır 5 bin 65 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.