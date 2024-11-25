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Küçükçekmece'de 5 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 23:54
Küçükçekmece'de 5 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de Yangın Paniği

Küçükçekmece'de, Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Olayın Gelişimi

Yangının ardından hızlıca gelen ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar Durumu

Yangın sonucunda binanın bodrum katında belirli bir hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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