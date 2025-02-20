Küçükçekmece'de 7 Katlı Bina Tahliye Edildi: Çatlaklar Endişe Yarattı

Küçükçekmece'de Bina Tahliyesi

Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta yer alan 7 katlı bir bina, bir dairenin banyosunda oluşan çatlaklar sebebiyle tahliye edildi. Çatlakların fark edilmesinin ardından, binalarda güvenliği sağlamak amacıyla harekete geçildi.

Olay Anı ve Müdahale

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Tahliye işlemleri, Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerin ardından gerçekleştirildi.

Gelecek İncelemeler Bekleniyor

Binada yaşayan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edilirken, bina ile ilgili son karar, belediye ekiplerinin yapacağı detaylı incelemelerin ardından verilecektir.

Küçükçekmece'de 7 katlı bina, bir dairenin banyosunda oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

Küçükçekmece'de 7 katlı bina, bir dairenin banyosunda oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.